La mia battaglia? Su ambiente e lavoro

Elena Boldrini, candidata di Avs alle Regionali, è al rush finale in vista dell’apertura delle urne: "Ho deciso di scendere in campo – spiega distribuendo volantini al mercato – per una Toscana dei diritti, della pace e della sostenibilità. Ma anche per l’ ambiente, perché questi sono i temi che porteremo in Consiglio regionale". Boldrini non ha dubbi: " Ambiente e lavoro sono strettamente collegati, perché l’ economia circolare favorisce l’occupazione". E sul futuro risultato elettorale: " Avs è un partito in crescita, che si candida a diventare una parte importante della coalizione che sostiene Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La mia battaglia?. Su ambiente e lavoro"

In questa notizia si parla di: battaglia - ambiente

Arnold Schwarzenegger è arrivato a Roma per la conferenza in Vaticano sulla crisi climatica. https://gametimers.it/arnold-schwarzenegger-e-a-roma-per-la-battaglia-contro-il-cambiamento-climatico/ #Schwarzenegger #Ambiente #Vaticano #CambiamentoC - facebook.com Vai su Facebook

"La mia battaglia?. Su ambiente e lavoro" - Elena Boldrini, candidata di Avs alle Regionali, è al rush finale in vista dell’apertura delle urne: "Ho deciso ... Segnala msn.com

René, disabilità e lavoro: «Quest’azienda include e parte dai miei bisogni» - E per chi ha una disabilità conciliare le proprie esigenze con le proprie mansioni può risultare difficile. Come scrive corriere.it