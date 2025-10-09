La manovra secondo Giorgetti | Bonus sulle prime case e contributo dalle banche Il condono non sarà per tutti

La rottamazione delle cartelle tanto cara alla Lega? Non sarà valida per tutti. Il congelamento sull'aumento dell'età per andare in pensione? Si va verso una "sterilizzazione selettiva". E dalle banche ci si aspetta un contributo per finanziare alcune delle misure cardine della manovra 2026. 🔗 Leggi su Today.it

Stipendi, casa e famiglia, la manovra secondo FdI: "Detassare la tredicesima? Vediamo i costi"

Le criticità della manovra finanziaria secondo Bankitalia e l’Upb

Manovra da 16 miliardi, nel mirino anche le assicurazioni oltre alle banche: secondo @MilanoFinanza, è al vaglio un possibile aumento della tassa sulle coperture auto per gli infortuni del conducente. Secondo un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ai

Manovra, Giorgetti: "Proroga della detrazione al 50% sulla prima casa". Poi il monito alle banche: "Dovete contribuire" - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha tracciato in audizione sul Documento programmatico di bilancio (Dpfp) le linee guida della prossima Manovra ... Lo riporta affaritaliani.it

Manovra 2025, Giorgetti frena gli sprechi: bonus casa solo per chi ne ha diritto - Il Governo proroga in modo selettivo le detrazioni sulla prima casa, punta alla riqualificazione energetica pubblica e adotta una linea prudente per garantire sostenibilità e rilancio dell’edilizia. Come scrive edilizia.com