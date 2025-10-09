La mamma del clan Kardashian cambia testa per gioco? | dal nero la momager passa al biondo platino ultra luminoso Il sospetto è che si tratti di una parrucca

R ingiovanita da un face lifting da applausi, Kris Jenner sorprende con un radicale cambio di colore di capelli, probabimente, un gioco temporaneo: dal suo iconico castano scuro è passata ad un   biondo platino, effetto wow. A poche settimane dal suo 70esimo compleanno, in calendario il 5 novembre, Kris Jenner non teme di osare e si affida a Chris Appleton, il suo hairstylist di fiducia, regalandosi un hair look effetto luminoso. Certo, resta il sospetto che possa trattarsi di una (splendida) parrucca, ma l’impatto rimane lo stesso: Kris Jenner in versione blondie è più radiosa che mai. Kris Jenner cambia look: con il nuovo taglio di capelli somiglia più che mai alla figlia Kim Kardashian X Dal cioccolato dark al platino: il nuovo look capelli di Kris Jenner. 🔗 Leggi su Iodonna.it

