La maglia azzurra per me è vita | lo splendido messaggio d' amore dell' attaccante del Napoli

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maglia azzurra per me è vita. Dal primo giorno in cui ho toccato il pallone, ho desiderato di vestire questa maglia. Essendo napoletano, non ci può essere cosa più bella". Così l'attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino si è raccontato in un'intervista rilasciata a Radio Crc. Il giovane. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

