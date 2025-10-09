la legge salva caccia in lombardia e il rischio che il pd si spari sui piedi

Tana libera tutti: nonostante l’aula occupata dagli esponenti della sinistra fino alle 2 di notte, le conferenze stampa all’urlo di «prima la sanità» e tutte le mosse ostruzionistiche, alla fine il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la cosiddetta legge “ salva-caccia ” con 43 voti favorevoli e 18 contrari. Una seduta del Consiglio regionale a Palazzo Pirelli a Milano (foto Ansa). Un testo in linea con le disposizioni del Decreto Montagna del governo. Una misura utile ad aggirare i divieti del Tar che, a maggio 2025, ha chiuso 475 valichi, impedendo ai cacciatori di catturare prede varie ed eventuali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

