La legge salva-caccia in Lombardia e il rischio che il Pd si spari sui piedi
Tana libera tutti: nonostante l’aula occupata dagli esponenti della sinistra fino alle 2 di notte, le conferenze stampa all’urlo di «prima la sanità» e tutte le mosse ostruzionistiche, alla fine il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la cosiddetta legge “ salva-caccia ” con 43 voti favorevoli e 18 contrari. Una seduta del Consiglio regionale a Palazzo Pirelli a Milano (foto Ansa). Un testo in linea con le disposizioni del Decreto Montagna del governo. Una misura utile ad aggirare i divieti del Tar che, a maggio 2025, ha chiuso 475 valichi, impedendo ai cacciatori di catturare prede varie ed eventuali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: legge - salva
Regione, approvata la legge che recepisce e integra il "Salva Casa"
Emiliano rema contro, ma il salva Ilva è legge
Zelensky e la legge salva-corrotti: il trionfo dei suoi amici oligarchi
Il Salva-Milano ora torna, nascosto nel disegno di legge sulla Rigenerazione urbana in discussione alla Commissione Ambiente del Senato. E anche il governo sta partorendo un progetto di Salva-Milano 2, nella legge-delega sul nuovo Testo unico dell’edilizi - facebook.com Vai su Facebook
ogni giorno il valore della cura e della responsabilità verso chi non ha voce. Loro hanno bisogno di protezione e tutele e grazie alla legge Salva Animali promossa da Matteo Salvini, pene severe per chi li maltratta. - X Vai su X
Caccia in Lombardia, lo scontro passa da Como: “Finalmente regole coerenti”. “No, a rischio specie già in declino” - La questione caccia sulle montagne della Lombardia è scontro indiretto tra esponenti politici comaschi. Come scrive comozero.it
Lombardia e valichi, approvata a maggioranza la modifica alla legge sulla caccia - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza (43 voti a favore, 18 contrari) la legge di modifica delle norme regionali sulla caccia che recepisce quanto stabilito dalla recente l ... Riporta cacciapassione.com