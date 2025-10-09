La Juventus era un nemico da abbattere il Napoli no Perciò ora le chat sono palloni da sgonfiare Tuttosport

La Procura Sportiva ha archiviato il caso Osimhen e non ha intenzione di riaprirlo e procedere di pari passo alla giustizia ordinaria. Questo è un dato di fatto su cui il Napoli può rilassarsi, lo stesso non si può dire per i tifosi della Juve che hanno rilevato una differenza di trattamento tra il caso bianconero e quello della società di De Laurentiis. Tuttosport, che rappresenta l’universo Juventus, polemizza: “perché,  in una situazione analoga,  certamente sovrapponibile,  la Juventus è stata invece  decapitata, con un impatto  tremendo e distruttivo sul  bilancio e un danno da oltre  100 milioni? Perché le prove  di oggi hanno meno rilevanza  di quelle raccolte sull’allora  dirigenza bianconera?  Perché la doppia velocità di  esecuzione? E perché, ancora,  questa sensazione persistente  di inequità?” Leggi anche:  Osimhen, la Procura Figc conosceva le prove della Finanza ma non ha voluto riaprire il caso De Laurentiis Il quotidiano sportivo parla di “altri pesi e altre misure”  adottati da chi detiene il potere “Un giorno, magari, spiegheranno il motivo per cui operazioni con un peso specifico del 3,5% sul bilancio risultino comunque più gravi di un colpo con un’incidenza di circa il 30% sui conti altrui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juventus era un nemico da abbattere, il Napoli no. Perciò ora le chat sono palloni da sgonfiare (Tuttosport)

