La Procura Sportiva ha archiviato il caso Osimhen e non ha intenzione di riaprirlo e procedere di pari passo alla giustizia ordinaria. Questo è un dato di fatto su cui il Napoli può rilassarsi, lo stesso non si può dire per i tifosi della Juve che hanno rilevato una differenza di trattamento tra il caso bianconero e quello della società di De Laurentiis. Tuttosport, che rappresenta l’universo Juventus, polemizza: “perché, in una situazione analoga, certamente sovrapponibile, la Juventus è stata invece decapitata, con un impatto tremendo e distruttivo sul bilancio e un danno da oltre 100 milioni? Perché le prove di oggi hanno meno rilevanza di quelle raccolte sull’allora dirigenza bianconera? Perché la doppia velocità di esecuzione? E perché, ancora, questa sensazione persistente di inequità?” Leggi anche: Osimhen, la Procura Figc conosceva le prove della Finanza ma non ha voluto riaprire il caso De Laurentiis Il quotidiano sportivo parla di “altri pesi e altre misure” adottati da chi detiene il potere “Un giorno, magari, spiegheranno il motivo per cui operazioni con un peso specifico del 3,5% sul bilancio risultino comunque più gravi di un colpo con un’incidenza di circa il 30% sui conti altrui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juventus era un nemico da abbattere, il Napoli no. Perciò ora le chat sono palloni da sgonfiare (Tuttosport)