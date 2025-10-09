La Juve cerca rinforzi sulle fasce | torna di moda Molina?

Torino, 9 ottobre 2025 – Il campionato è fermo per la sosta nazionali, ma il calciomercato non muore mai. Nonostante la sessione di trattative sia terminata più di un mese fa, le squadre continuano a muoversi sottotraccia per studiare i colpi per il calciomercato di gennaio. Tra queste c'è sicuramente la Juventus di Tudor, alla ricerca di giocatori di qualità da aggiungere al roster per essere ancora più competitiva. Nella sessione di trasferimenti estiva, la Vecchia Signora è stata una delle più attive soprattutto nella parte finale del calciomercato. David, Openda, Zhegrova e Joao Mario gli acquisti più importanti, ma anche i riscatti di Di Gregorio, Kalulu, Conceição e Kelly. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Juve cerca rinforzi sulle fasce: torna di moda Molina?

