La Israel-Premier Tech rinuncia al Giro di Lombardia | svelati i motivi dell’assenza
La Israel-Premier Tech aveva il diritto di partecipare al Giro di Lombardia, essendo un corsa del calendario del World Tour. Gli organizzatori non avevano la possibilità di escludere la compagine dalla competizione, come successo in eventi che non figuravano nel massimo circuito internazionale del ciclismo. L’ultima Classica Monumento della stagione, in programma sabato 11 ottobre, non vedrà però al via la formazione israeliana, che ha deciso di rinunciare all’evento. Una serie di manifestazioni Pro Palestina aveva avuto luogo durante la Vuelta di Spagna e si chiedeva l’estromissione della squadra dalla kermesse in terra iberica, poi erano state sollevate anche delle osservazioni in avvicinamento al Giro dell’Emilia, alla Coppa Bernocchi e alla Tre Valli Varesine, le classiche italiane d’autunno a cui il team di Sylvan Adams non ha preso parte. 🔗 Leggi su Oasport.it
