La Israel-Premier Tech non correrà Il Lombardia
CICLISMO. La squadra ha rinunciato a tutte le ultime corse disputate in Italia dopo le proteste pro Palestina alla Vuelta, in Spagna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: israel - premier
La Israel-Premier Tech non lascia la Vuelta: “Non creiamo pericolosi precedenti, abbiamo diritto di correre”
Chi c’è dietro la Israel Premier Tech, il team di Israele che sta mettendo in crisi il ciclismo
Ciclismo, l’UCI interviene sul caso Israel-Premier Tech: “Non verrà espulsa dalla Vuelta. Il paragone con Gazprom non regge”
La Israel-Premier Tech rinuncia al Giro di Lombardia: svelati i motivi dell’assenza - - X Vai su X
Con un comunicato ufficiale, la Israel-Premier Tech ha annunciato una vera e propria rivoluzione interna. - facebook.com Vai su Facebook
La Israel-Premier Tech non correrà Il Lombardia - Premier Tech ha rinunciato a tutte le ultime corse disputate in Italia dopo le proteste pro Palestina alla Vuelta. ecodibergamo.it scrive
La Israel-Premier Tech rinuncia al Giro di Lombardia: svelati i motivi dell’assenza - Premier Tech aveva il diritto di partecipare al Giro di Lombardia, essendo un corsa del calendario del World Tour. Come scrive oasport.it