La Israel-Premier Tech non correrà Il Lombardia

CICLISMO. La squadra ha rinunciato a tutte le ultime corse disputate in Italia dopo le proteste pro Palestina alla Vuelta, in Spagna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La Israel-Premier Tech rinuncia al Giro di Lombardia: svelati i motivi dell’assenza - Premier Tech aveva il diritto di partecipare al Giro di Lombardia, essendo un corsa del calendario del World Tour. Come scrive oasport.it

