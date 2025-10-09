La Israel-Premier Tech non correrà il Giro di Lombardia | ora è ufficiale
Il team Israel-Premier Tech non correrà il Giro di Lombardia, ultima “classica monumento” della stagione di ciclismo in programma sabato 11 ottobre, per le ormai note questioni di sicurezza. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre è stata raggiunta l’intesa tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco, ma la squadra non fa comunque parte delle squadre iscritte alla corsa, nonostante abbia regolarmente un invito per tutte le gare del calendario WorldTour e nonostante nei giorni scorsi sia arrivata l’ufficialità del cambio d’identità. Il team non avrà più infatti riferimenti alla bandiera israeliana. Qualche settimana fa la formazione, bersaglio di proteste pro-Pal durante la Vuelta di Spagna, era stata esclusa dal Giro dell’Emilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
