La guerra in Medio Oriente | dal 7 ottobre all' accordo i 2 anni di guerra

Feedpress.me | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anni esatti, dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 all'annuncio di Trump dell'accordo sulla prima fase dei negoziati per la pace a Gaza la notte scorsa. Ecco i principali eventi del conflitto: 7 OTTOBRE 2023 - Tremila miliziani di Hamas e della Jihad islamica piombando nei kibbutz, nelle città di confine, al festival Nova lanciando l'Operazione Diluvio di Al-Aqsa. Circa 1.300 persone vengono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la guerra in medio oriente dal 7 ottobre all accordo i 2 anni di guerra

