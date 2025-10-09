La Groenlandia guarda a Bruxelles | il premier sceglie l’Unione europea invece di Washington

Roma, 9 ottobre 2025 – Il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha dichiarato che l’isola resta impegnata nel suo rapporto con l’Europa, ma ha escluso che ciò significhi “chiudere la porta” a future collaborazioni con altri Paesi – inclusi gli Stati Uniti di Trump. “Voi siete stati al nostro fianco, come amici e partner. Non lo dimenticheremo mai. Grazie”, ha detto Nielsen intervenendo mercoledì (8 ottobre) davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Nel corso dell’ultimo anno, il territorio autonomo danese è diventato il fulcro di una crescente disputa geopolitica alimentata dall’iniziativa di Trump di espandere le operazioni di sorveglianza e aumentare gli investimenti americani in Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Groenlandia guarda a Bruxelles: il premier sceglie l’Unione europea invece di Washington

