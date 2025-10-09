La Giovane Robur debutta alla grande | battuta fuori casa la forte squadra di Santarcangelo

Sarà la giovane età del roster, quella sfrontatezza e quella sana grinta vista sul parquet. Questa Giovane Robur già piace e raccoglie consensi, dopo appena 40 minuti di questo campionato di serie C. La compagine di coach Gabriele Marini, spavalda e per nulla intimorita, sbanca Santarcangelo con un altisonante 99 a 86, alla prima uscita ufficiale della stagione. Pensare che alla fine della regular season 202425 Santarcangelo era arrivata seconda, perdendo solo 3 match su 26. La vittoria di sabato scorso non è frutto del caso. Programmazione adeguata e squadra costruita su alcuni giocatori di livello ed esperienza come capitan Bini e Redolf. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

