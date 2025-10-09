La notizia arriva dalla Sassonia-Anhalt, nel cuore della Germania, ed è di quelle che possono ridefinire il futuro industriale ed energetico del continente. La società britannica Neptune Energy ha annunciato che, nelle salamoie sotterranee della regione di Altmark, è stato individuato uno dei più grandi giacimenti di litio al mondo: ben 43 milioni di tonnellate di carbonato di litio equivalente (LCE). Si tratta di una cifra che colloca la Germania tra i primissimi Paesi per riserve di questo minerale cruciale, alle spalle solo del cosiddetto “Triangolo del Litio” in Sud America. Secondo le valutazioni indipendenti dell’agenzia Sproule ERCE, incaricata di certificare la base di risorse, quella di Altmark rappresenta non solo una scoperta di enorme valore commerciale, ma soprattutto un’occasione per l’Europa di affrancarsi dalla dipendenza dalle importazioni asiatiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Germania scopre il giacimento di litio che può cambiare l’industria europea delle batterie