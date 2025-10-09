La Germania corre sul riarmo | il piano monstre da 500 miliardi e la nuova legge sui droni con alcuni paletti

Roma, 9 ottobre 2025 - In Germania è corsa al riarmo. Gli ultimi avvistamenti di droni nei cieli tedeschi hanno accelerato ulteriormente un processo di rimilitarizzazione già in atto sin dai primi mesi del cancellierato Merz. Tra emendamenti costituzionali e l’adozione di misure sempre più aggressive, il Paese sembra prepararsi a un futuro su cui aleggiano inquietanti venti di guerra. La nuova legge per abbattere i droni nemici . Il governo federale tedesco ha approvato ieri una bozza legislativa che darebbe alla Bundespolizei (la polizia federale) un potere inedito: quello di abbattere i droni non identificati che volano nei cieli tedeschi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Germania corre sul riarmo: il piano monstre da 500 miliardi e la nuova legge sui droni (con alcuni paletti)

La Germania prepara i suoi ospedali per la guerra: l'Europa corre veloce verso la follia bellica

