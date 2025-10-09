La Gen Alpha scopre anzi ama la cosmesi E così la skincare si adatta con nuovi brand dalle formulazioni leggere e delicate con formulazioni specifiche e pack accattivanti
S i chiama Sincerely Yours ed è l'ultimo brand che sta facendo impazzire le teenagers. Anche perché è creato da una loro coetanea, Salish Matter, classe 2010. Il suo brand, appena presentato negli store Sephora, è stato accolto da code lunghissime di ragazzine. È solo l'ultimo fenomeno della cosiddetta teen skincare, al centro di un vero e proprio boom, complice la Gen Alpha. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall'effetto glow X Leggi anche › "Sadwinch skincare": la cura della pelle anti-tristezza in autunno Skincare per teenager, un vero boom. I dati parlano chiaro.
