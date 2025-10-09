S i chiama Sincerely Yours ed è l’ultimo brand che sta facendo impazzire le teenagers. Anche perché è creato da una loro coetanea, Salish Matter, classe 2010. Il suo brand, appena presentato negli store Sephora, è stato accolto da code lunghissime di ragazzine. È solo l’ultimo fenomeno della cosiddetta teen skincare, al centro di un vero e proprio boom, complice la Gen Alpha. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Leggi anche › “Sadwinch skincare”: la cura della pelle anti-tristezza in autunno Skincare per teenager, un vero boom. I dati parlano chiaro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La Gen Alpha scopre, anzi, ama, la cosmesi. E così la skincare si adatta con nuovi brand dalle formulazioni leggere e delicate, con formulazioni specifiche e pack accattivanti