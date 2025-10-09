Eppur si muove (ancora). La Torre Garisenda che da un po’ sembrava silente, ha avuto una nuova torsione, di fatto, ’raddrizzandosi’. Un movimento verso nord, rassicura Raffaela Bruni che guida il Comitato del restauro, "inferiore a un millimetro", ma resta comunque la preoccupazione "perché ruota dalla parte opposta a quella consolidata". L’aggiornamento sulla salute della Torre lo comunica il Comune, alla vigilia dell’incontro tecnico di oggi al ministero della Cultura a Roma. L’amministrazione non vuole fare allarmismi, parla di "rotazione “positiva”", secondo gli esperti, però fa sapere che servirà "maggiore cautela nei lavori di messa in sicurezza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Garisenda si muove. Torsione su via Zamboni: "Ora serve più cautela"