La Garisenda si muove ancora | convocato un summit sul destino della torre storta di Bologna

Ha ruotato verso via Zamboni con un movimento più accentuato del previsto. Ecco cosa potrebbe comportare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

La Garisenda si muove. Torsione su via Zamboni: "Ora serve più cautela"

«Assolutamente», precisa Raffaela Bruni, coordinatrice degli esperti impegnati nel restauro della Garisenda.

La sottosegretaria Borgonzoni: "Perdere le risorse Pnrr sarebbe vergognoso".

