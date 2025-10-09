La foto postata su Instagram mostra Meghan Markle nell’atto di sollevare i vasetti di vetro da un pentolone in cucina Ma la pinza è a rovescio

Iodonna.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ltra gaffe per Meghan Markle. In concomitanza con il lancio di una nuova confettura all’albicocca e di una marmellata di arance, gli oltre quattro milioni di follower della duchessa hanno potuto ammirare una foto appena postata su Instagram e in cui la Markle appare ai fornelli della sua cucina californiana, intenta a sollevare da un pentolone i barattoli pronti. Con un problema notato immediatamente: Meghan non usa in maniera corretta la pinza per i vasetti.  Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga X L’ennesima cantonata (in cucina) di Meghan Markle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

