La foto postata su Instagram mostra Meghan Markle nell’atto di sollevare i vasetti di vetro da un pentolone in cucina Ma la pinza è a rovescio

A ltra gaffe per Meghan Markle. In concomitanza con il lancio di una nuova confettura all’albicocca e di una marmellata di arance, gli oltre quattro milioni di follower della duchessa hanno potuto ammirare una foto appena postata su Instagram e in cui la Markle appare ai fornelli della sua cucina californiana, intenta a sollevare da un pentolone i barattoli pronti. Con un problema notato immediatamente: Meghan non usa in maniera corretta la pinza per i vasetti. Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga X L’ennesima cantonata (in cucina) di Meghan Markle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

