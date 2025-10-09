La foto postata su Instagram mostra Meghan Markle nell’atto di sollevare i vasetti di vetro da un pentolone in cucina Ma la pinza è a rovescio
A ltra gaffe per Meghan Markle. In concomitanza con il lancio di una nuova confettura all’albicocca e di una marmellata di arance, gli oltre quattro milioni di follower della duchessa hanno potuto ammirare una foto appena postata su Instagram e in cui la Markle appare ai fornelli della sua cucina californiana, intenta a sollevare da un pentolone i barattoli pronti. Con un problema notato immediatamente: Meghan non usa in maniera corretta la pinza per i vasetti. Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga X L’ennesima cantonata (in cucina) di Meghan Markle. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: postata - instagram
[#F1] La prima messa in moto, postata su un video di Instagram, della monoposto 2025 sancisce che la W16 è stata assemblata ed è in attesa del debutto previsto in Bahrain nel filming day del 25 febbraio. Le indicazioni sulla freccia nera sono positive: la nuo - facebook.com Vai su Facebook
Logan Lerman in una nuovo foto postata su Instagram - X Vai su X
Su Instagram foto monache agostiniane con futuro Papa, 'Grazie!!!!' - Il futuro Papa attorniato da 15 monache sorridenti del Monastero Agostiniano via dei Santi Quattro, a Roma: è quanto mostra una foto postata dalle religiose sul loro profilo Instagram. notizie.tiscali.it scrive