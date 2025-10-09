La forza di una donna tagliata nel giorno feriale | riduzione drastica delle puntate
Brutte notizie per i fan di “La forza di una donna”: a partire da questa settimana, la soap turca di Canale 5 subirà una drastica riduzione della durata degli episodi nei giorni feriali. Le puntate, che finora occupavano circa 45 minuti, verranno tagliate a poco più di 20 minuti effettivi, compresi gli spazi pubblicitari. Una decisione che ha colto di sorpresa il pubblico, soprattutto dopo i già numerosi cambi di orario subiti dalla serie nelle ultime settimane. Secondo quanto trapela dai palinsesti aggiornati, la riduzione sarebbe legata alla necessità di riorganizzare il pomeriggio di Canale 5 per accogliere il ritorno dei programmi più forti del daytime autunnale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: forza - donna
La forza di una donna: trama della nuova serie turca emozionante
La Forza Di Una Donna: Il Drammatico Finale Della Prima Stagione!
La forza di una donna: Che cos'è il borek? Tutto su questo tradizionale piatto turco
Nuovo orario in arrivo: “La forza di una donna” si sposta - facebook.com Vai su Facebook
Cambio palinsesto dal 29/09: La forza di una donna tagliata, Grande Fratello dura meno - Cambio palinsesto su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 29 settembre 2025, giorno in cui si assisterà a una riduzione della durata per La forza di una donna. Come scrive it.blastingnews.com
Cambio palinsesto Mediaset ottobre: La forza di una donna tagliata, slitta Amici 25 - Cambia il palinsesto pomeridiano di Canale 5 a partire dal prossimo ottobre 2025 complice la decisione di far slittare il diurno feriale di Amici 25. Riporta it.blastingnews.com