La forza di una donna anticipazioni al 18 ottobre | Enver rifiuta di consegnare il denaro

La forza di una donna, anticipazioni dal 13 al 18 ottobre. Sarp insiste affinché Hatice ed Enver consegnino il denaro, ma Ever si rifiuta. Sarp insiste affinché Hatice ed Enver consegnino a Bahar il denaro che ha inviato, ma Enver si rifiuta categoricamente. Intanto, Ceyda si comporta in modo strano: non trova il coraggio di . 🔗 Leggi su 2anews.it

