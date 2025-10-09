Firenze, 9 ottobre 2025 - Torna a Firenze venerdì pomeriggio 10, alle 16, e sabato mattina 11 ottobre, dalle 9.45, il convegno “La forza degli anni”, proposto dalla Comunità di Sant’Egidio di Firenze in collaborazione con l'Arcidiocesi di Firenze. Gli incontri, a motivo della conclusione dei comizi elettorali, si svolgeranno venerdì pomeriggio, dalle 16, nella Sala Verde del Palazzo dei Congressi, con ingresso da Piazza Adua 1, e sabato mattina, invece, nella Basilica di San Lorenzo, dalle 9.45. “La forza degli anni” è nato dal desiderio di dare voce pubblicamente a chi è avanti negli anni nella consapevolezza che per affrontare i nodi del presente e provare a dare risposte, sia necessario ascoltare la voce di chi ha affrontato con responsabilità gli anni vissuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La forza degli anni. A Firenze la parola agli anziani sul futuro delle città