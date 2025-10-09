La forza degli anni A Firenze la parola agli anziani sul futuro delle città
Firenze, 9 ottobre 2025 - Torna a Firenze venerdì pomeriggio 10, alle 16, e sabato mattina 11 ottobre, dalle 9.45, il convegno “La forza degli anni”, proposto dalla Comunità di Sant’Egidio di Firenze in collaborazione con l'Arcidiocesi di Firenze. Gli incontri, a motivo della conclusione dei comizi elettorali, si svolgeranno venerdì pomeriggio, dalle 16, nella Sala Verde del Palazzo dei Congressi, con ingresso da Piazza Adua 1, e sabato mattina, invece, nella Basilica di San Lorenzo, dalle 9.45. “La forza degli anni” è nato dal desiderio di dare voce pubblicamente a chi è avanti negli anni nella consapevolezza che per affrontare i nodi del presente e provare a dare risposte, sia necessario ascoltare la voce di chi ha affrontato con responsabilità gli anni vissuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: forza - anni
Roby Facchinetti, 35 anni di matrimonio con Giovanna Lorenzi: «Sei la mia forza, il mio rifugio, il mio amore più grande»
Pilates for Senior, l’esperta: «Con il Reformer si può lavorare su forza, equilibrio e autonomia anche dopo gli 80 anni»
Come misurare e allenare la forza dopo i 40 anni: la guida dell'esperto
Ottant’anni di storia, passione e impresa: auguri Confcommercio Padova! Ottant’anni che raccontano la forza di Padova e del Veneto: quella di chi ogni giorno apre una bottega, accende una vetrina, crea lavoro e comunità. Confcommercio Ascom Pad - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, ‘La forza degli anni’ venerdì 10 ottobre in Palazzo dei Congressi - A motivo della conclusione dei comizi elettorali nel centro storico di Firenze, in particolare nella zona di San Lorenzo, si è ritenuto opportuno con la Questura di Firenze di svolgere la prima giorna ... Si legge su toscanaoggi.it
'La forza degli anni' a Firenze venerdì 10 e sabato 11 ottobre - La parola agli anziani: Vincenzo Paglia, Francesco Guccini, Perlasca. Segnala msn.com