La Fortitudo supera l' Urania Milano all' overtime e sale in vetta alla Serie A2
Al termine di una partita incredibile la Fortitudo Bologna batte, dopo due overtime, la Wegreenit Urania Milano. Dominanti i ragazzi della Effe per gran parte del match con Sorokas in evidenza, spediscono gli avversari fino al meno 21. Ma poi la squadra di coach Cardani riemerge trascinata da.
