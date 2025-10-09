La Fortitudo supera l' Urania Milano all' overtime e sale in vetta alla Serie A2

Bolognatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di una partita incredibile la Fortitudo Bologna batte, dopo due overtime, la Wegreenit Urania Milano. Dominanti i ragazzi della Effe per gran parte del match con Sorokas in evidenza, spediscono gli avversari fino al meno 21. Ma poi la squadra di coach Cardani riemerge trascinata da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

