La Flotilla era fuori tempo la vittoria di Trump e Gaza | quindi oggi

- Hamas accetta il piano di pace di quel puzzone di Donald Trump. E adesso è panico tra i Pro Pal e i sindacati: per cosa scioperiamo, una volta finito il presunto genocidio? - Ma vedrete che a breve troveranno un altro motivo per dare battaglia. Tipo che Israele continua a fare questo o quello, che bisogna processare Netanyahu, eccetera eccetera eccetera. - La firma dell’accordo certifica però una cosa: il fallimento, totale, della missione della Flotilla. Non solo era inutile nell’immediato. Non solo forse ha rischiato di creare un incidente internazionale potenzialmente disastroso (può accadere, in certe situazioni, che ci scappi il morto anche non volontariamente e questo provochi una crisi irrimediabile). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

