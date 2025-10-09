La Fiera sposi trasforma il Città dei Templi | 3 giorni di emozioni eleganza e creatività

Agrigentonotizie.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 ottobre il centro commerciale Città dei Templi si trasformerà in un luogo magico dove amore, stile e creatività si incontrano. Arriva la Fiera Sposi, l’evento dedicato alle coppie che stanno vivendo il percorso verso il matrimonio. Tre giornate interamente dedicate al mondo del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiera - sposi

Padova Sposi: la fiera del matrimonio

Verona Sposi Bridal Week: la grande fiera autunnale del matrimonio

Torna la fiera Pescara sposi sotto il claim “Love in multicolor”

Cerca Video su questo argomento: Fiera Sposi Trasforma Citt224