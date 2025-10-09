La festa dei cornuti di San Valentino conquista il programma tv La volta buona di Caterina Balivo

La trasmissione “La volta buona”, su RaiUno, condotto da Caterina Balivo, ha riservato uno spazio alla tradizionale festa dei cornuti di San Valentino in Abruzzo Citeriore, che ricorre ogni anno il 10 novembre, alla vigilia del giorno di san Martino.Una celebrazione storica, legata alla fertilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

