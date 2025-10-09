La Ferrari elettricasvelati i dettagli

11.05 Avrà quattro porte e quattro posti, un motore di oltre 1000 cavalli,un'autonomia dichiarata di oltre 530 Km e una velocità massima di 310 km orari. Sono i dettagli della Ferrari elettrica.E'la prima vettura totalmente a batteria nella storia del Cavallino. Segna un passaggio chiave nella strategia di neutralità tecnologica della Ferrari. "Data storica" ha detto Benedetto Vigna amministratore delegato di Ferrari. "Il progetto nasce da anni di ricerca iniziata con le soluzioni ibride ispirate alla Formula 1 nel 2009". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

