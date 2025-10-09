La Fermana in cerca di continuità ma occhio al Fabriano
Senza dubbio il pieno di Jesi ha ridato morale ed anche entusiasmo alla Fermana che ha conquistato il primo successo lontano dalle mura amiche in questa stagione. Risultato che da energia ad un gruppo ferito dal ko casalingo contro l’Osimana e che ha mostrato buone cose soprattutto in attacco dove il nuovo assetto senza dubbio ha dato maggior peso specifico. Guti e Cicarevic sono sembrati decisamente più liberi di esprimere le loro caratteristiche e Fofi ha subito timbrato il cartellino, fornendo anche un assist. Non poca roba per un attaccante che ha mostrato anche di avere una buona tenuta atletica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
