la fenice in subbuglio sindacati contro venezi sciopero la sera della prima

Un vero coup de théâtre è quello messo in scena ieri dalle rappresentanze sindacali del Teatro La Fenice di Venezia: uno sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell’opera Wozzeck di Alban Berg. Lo scopo dell’agitazione è la revoca della nomina del direttore Beatrice Venezi, che dovrebbe assumere l’incarico nell’ottobre 2026. A nulla è valso l’incontro tenutosi ieri fra le Rsu degli orchestrali e delle maestranze de La Fenice, le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Fials, e il sovrintendente Nicola Colabianchi. Il confronto era stato voluto dal sindaco di Venezia, Brugnaro, per mediare le diverse posizioni, e provare a dirimere una questione che già lo scorso 27 settembre aveva portato a uno stato di agitazione dei lavoratori del teatro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

