La felicità a Gaza è l’inizio di una speranza | la pace però è un processo più lungo che non è ancora stato raggiunto

Ilgiornaleditalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcuno pensa che la pace sia una specie di interruttore che si accende e si spegne perché “Basta volerlo e la guerra finisce e c’è la pace”. Il venir meno della guerra non significa simultaneamente avere una pace Le immagini che arrivano da Gaza della popolazione in festa sono immagini stra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A Gaza nuovo bilancio, '232 morti' - Il bilancio aggiornato dei palestinesi di Gaza rimasti uccisi oggi nei combattimenti con Israele è salito a 232. Riporta ansa.it

