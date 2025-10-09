La favola di Valentin Vacherot | Un onore sfidare Djokovic Non sono io a dover sentire la pressione
Valentin Vacherot sta vivendo una favola a Shanghai. Il tennista monegasco ha raggiunto incredibilmente le semifinali nel torneo in Cina e sfiderà ora Novak Djokovic per giocarsi addirittura un posto in finale. Un momento completamente magico un ragazzo era fuori dai primi 200 del mondo e che oggi è riuscito a battere in rimonta Holger Rune, al termine dell’ennesima prestazione incredibile nelle sue ultime due settimane. In conferenza stampa il tennista monegasco s i è lasciato andare alle emozioni: “ È stato un momento irreale, pieno di emozioni. Già arrivare agli ottavi era qualcosa di straordinario, ma oggi è ancora più speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it
La scalata di Valentin Vacherot: più di 100 posizioni recuperate nel ranking ATP! E se batte Djokovic a Shanghai… - Valentin Vacherot era poco conosciuto al grande pubblico fino a una decina di giorni fa: numero 204 del mondo, il 26enne monegasco non aveva mai brillato ... Si legge su oasport.it
Djokovic-Vacherot, la più strana semifinale a Shanghai - Il campione dei record contro la favola del torneo: Djokovic, 38 anni, se la vedrà con il monegasco Vacherot, numero 204 del ranking ... Segnala msn.com