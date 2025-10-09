La favola di Valentin Vacherot | Un onore sfidare Djokovic Non sono io a dover sentire la pressione

Valentin Vacherot sta vivendo una favola a Shanghai. Il tennista monegasco ha raggiunto incredibilmente le semifinali nel torneo in Cina e sfiderà ora Novak Djokovic per giocarsi addirittura un posto in finale. Un momento completamente magico un ragazzo era fuori dai primi 200 del mondo e che oggi è riuscito a battere in rimonta Holger Rune, al termine dell’ennesima prestazione incredibile nelle sue ultime due settimane. In conferenza stampa il tennista monegasco s i è lasciato andare alle emozioni: “ È stato un momento irreale, pieno di emozioni. Già arrivare agli ottavi era qualcosa di straordinario, ma oggi è ancora più speciale. 🔗 Leggi su Oasport.it

