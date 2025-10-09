(Ansa) «Tutto è nato con un gioco per mia figlia, Francesca. Era piccolina e per divertirla le facevo dei disegnini con buffi pupazzi. Un giorno è venuta fuori questa cagnolina a pois. Ma non c’era alcuna intenzione di farla diventare altro». E invece fu così che nacque uno dei personaggi più amati e longevi dei fumetti e dell’animazione italiana: la Pimpa, la cagnolina a pallini rossi, con le lunghe orecchie e gli occhi sgranati sul mondo, che porta la firma di uno dei Maestri italiani come Altan. Da quel 1975, quando la Pimpa debuttò sul Corriere dei Piccoli, sono passati 50 anni. Il Musical a Pois, lo spettacolo nato da Fondazione Aida Ets, scritto dallo stesso Altan con Enzo D’Alò, che ne firma anche la regia, e che dopo il debutto all’Estate Teatrale Veronese ora partirà in tournée: «Con D’Alò abbiamo pensato a una storia in cui entrasse in qualche modo Shakespeare, in omaggio a Verona». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La fantastica Pimpa di Altan compie 50 anni. E debutta in un musical