La fantastica Pimpa di Altan compie 50 anni E debutta in un musical

Amica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Ansa) «Tutto è nato con un gioco per mia figlia, Francesca. Era piccolina e per divertirla le facevo dei disegnini con buffi pupazzi. Un giorno è venuta fuori questa cagnolina a pois. Ma non c’era alcuna intenzione di farla diventare altro». E invece fu così che nacque uno dei personaggi più amati e longevi dei fumetti e dell’animazione italiana: la Pimpa, la cagnolina a pallini rossi, con le lunghe orecchie e gli occhi sgranati sul mondo, che porta la firma di uno dei Maestri italiani come Altan. Da quel 1975, quando la Pimpa debuttò sul Corriere dei Piccoli, sono passati 50 anni. Il Musical a Pois, lo spettacolo nato da Fondazione Aida Ets, scritto dallo stesso Altan con Enzo D’Alò, che ne firma anche la regia, e che dopo il debutto all’Estate Teatrale Veronese ora partirà in tournée: «Con D’Alò abbiamo pensato a una storia in cui entrasse in qualche modo Shakespeare, in omaggio a Verona». 🔗 Leggi su Amica.it

la fantastica pimpa di altan compie 50 anni e debutta in un musical

© Amica.it - La fantastica Pimpa di Altan compie 50 anni. E debutta in un musical

In questa notizia si parla di: fantastica - pimpa

fantastica pimpa altan compieLa Pimpa compie 50 anni e arriva a teatro: a novembre sarà a Rezzato - Le scene del musical sono firmate da Altan, il papà della cagnolina a Pois: «Ancora oggi vado a riposare nel mondo della Pimpa, per distarmi da questo mondaccio dove viviamo» ... Lo riporta giornaledibrescia.it

fantastica pimpa altan compiePimpa compie 50 anni e debutta nel musical - Il 5 ottobre partirà nella tournee che approderà anche a Trieste ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fantastica Pimpa Altan Compie