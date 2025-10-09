La famiglia Agnelli scarica l' editoria | La Stampa e Repubblica verso la vendita
Aria di cambiamento nel mondo dell'editoria italiana. Secondo indiscrezioni il gruppo Gedi, controllato da Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann – è in procinto di mollare il settore dei media. L'addio riguarderebbe anche La Stampa, la Repubblica e le radio.Per quanto riguarda lo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: famiglia - agnelli
24 luglio 1922-24 luglio 2025, la Juventus e la famiglia Agnelli: la storia di un grande amore e di un legame indissolubile lungo 103 anni
Famiglia Agnelli, Savelli sbotta: “Comanda in Italia dal ‘900, non ha permesso lo sviluppo del trasporto merci su rotaie perchè…”
La famiglia Elkann-Agnelli vende Iveco e nemmeno un euro ne verrà al paese
Tre falsi d’autore per anni sono stati esposti delle dimore della famiglia Agnelli, Villa Frescot e Villar Perosa a Torino e in una casa a Roma. I tre falsi sono «La scala degli addii» di Giacomo Balla, «Mistero e malinconia di una strada» di Giorgio De Chirico, e u - facebook.com Vai su Facebook
La holding della famiglia #Agnelli-#Elkann, #Exor, e Piero #Ferrari blindano il controllo sul Cavallino: in arrivo un nuovo accordo parasociale - X Vai su X
Exor, la mappa del potere della famiglia Agnelli-Elkann: l’assetto societario e le partecipazioni (dalla Juventus alla Ferrari) - Come sono cambiati gli investimenti di Exor, la cassaforte che custodisce la partecipazioni della famiglia Agnelli- Lo riporta corriere.it