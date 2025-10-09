La falsa intervista all’inesistente vandalista Pro Palestina

Open.online | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circola un video con un’intervista televisiva a un giovane manifestante pro Palestina che ammette, con disarmante sincerità, di aver distrutto le vetrine dei negozi di una città con la scusa di farlo “per la pace in Palestina”. Nulla di ciò che si vede o si sente nella clip è reale, in quanto si tratta di un contenuto generato con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Si tratta di un contenuto generato con l’intelligenza artificiale, diffuso su TikTok.. Diversi elementi rivelano la falsità: pelle lucida, movimenti rallentati, o lo strano logo del TG.. La scena non risulta diffusa da un TG in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

