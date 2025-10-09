La dottoressa Beatrice Guerra è la nuova pediatra per Subbiano Capolona e Castiglion Fibocchi

Entra in servizio la dottoressa Beatrice Guerra, la nuova pediatra che servirà i Comuni di Subbiano, Capolona e Castiglion Fibocchi. Da oggi giovedì 9 ottobre sarà garantita la continuità assistenziale attraverso le sedi ambulatoriali, il Centro socio-sanitario di Subbiano e l'ambulatorio di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: dottoressa - beatrice

OTTOBRE MESE DELLA PREVENZIONE Con la senologa dottoressa Beatrice Forzoni direttore sanitario Andrea Gennai Centro medico Misericordia, via Ferrucci 55 ? Chiama allo 0574 663508 scrivi a [email protected] prenota su www.CupMiser - facebook.com Vai su Facebook

Una dottoressa critica la guerra in Ucraina: condannata a cinque anni di carcere in Russia - La dottoressa Nadezhda Buyanova, pediatra, è stata arrestata dopo che la madre di uno dei suoi pazienti ha girato un video in cui si lamentava che la Buyanova criticava la guerra della Russia in ... Secondo it.euronews.com

Dottoressa rapinata a Milano da due uomini di origine nordafricana, Beatrice Tagliavini: «Pistola puntata alla tempia a studio, un incubo» - «Due uomini di origine nordafricana sono entrati in un ambulatorio medico dell'Asst Melegnano e Martesana minacciando con una pistola una dottoressa e una paziente ... Segnala ilmessaggero.it