La Diocesi di Catania lancia un percorso unitario per scoprire i luoghi del culto di Sant’Agata e la Catania sotterranea

La diocesi di Catania per meglio valorizzare il territorio e le chiese del centro storico ed offrire a cittadini e turisti una proposta culturale più ampia ed integrata, propone un itinerario a tappe sui luoghi più rappresentativi del barocco catanese e del culto di Sant’Agata. Un “viaggio” alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Diocesi: Mons. Renna (Catania) al Giubileo dei volontari, “al Signore chiediamo di essere uomini e donne di carità” - Sappiamo che la cosa più grande da chiedere a Dio è quella di non essere mai indifferenti, mai di senti ... Secondo agensir.it

Diocesi: Catania, nasce “Arte e Sogni” una bottega sociale per il riscatto di donne in condizione di difficoltà - Nel cuore del centro storico di Catania, ha aperto le porte “Arte e Sogni”, una bottega sociale nata per offrire un’opportunità concreta di riscatto socio- Da agensir.it