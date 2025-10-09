La diocesi avrà da sabato due nuovi sacerdoti

Una chiesa in festa, per due storie che parlano di speranza. Sabato i diaconi Josè Manuel e Ronny verranno ordinati presbiteri, si rinnova la grande festa per l’ Arcidiocesi di Fermo già vissuta a febbraio, quando Josè Manuel Rocca Bolivar e Ronny Raccichini vennero ordinati diaconi. Ad otto mesi da quel momento, i due diaconi vivranno la gioia dell’ ordinazione presbiterale, mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria dell’Arcivescovo. Un orario, quello delle 20.30, che permetterà a tutti di partecipare: laici e sacerdoti. Domenica sarà la volta della loro "prima messa". Don Josè Manuel presiederà la sua prima messa nella Chiesa di San Domenico a Fermo alle 11, insieme alle tre comunità parrocchiali dell’Unità Pastorale che lo hanno accompagnato in questi ultimi anni: San Domenico, San Francesco e Santa Lucia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

