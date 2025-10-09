La destra sceglie il candidato in Puglia | è Luigi Lobuono

AGI - È ufficiale: Luigi Lobuono sarà il candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione di centrodestra alle elezioni del 23 e 24 novembre. A 45 giorni dal voto, l'imprenditore barese torna in campo, vent'anni dopo la storica sfida con Michele Emiliano per la guida del Comune di Bari. Sarà lui a contrapporsi al rappresentante del centrosinistra Antonio Decaro. Chi è Luigi Lobuono. Lobuono, classe 1955, appartiene a una famiglia di imprenditori, attiva nella distribuzione dei giornali e negli anni Duemila con partecipazioni nel quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno". Sotto il simbolo del Polo delle Libertà, impostò la campagna su temi ambientali e di rigenerazione urbana, proponendo "un ambiente migliore" come priorità per Bari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La destra sceglie il candidato in Puglia: è Luigi Lobuono

