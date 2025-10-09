La denuncia | infermiere picchiate con un palo di ferro a Latisana
“Un episodio di una gravità inaudita si è verificato presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Latisana: un paziente ha aggredito violentemente due infermiere, trascinando una collega per i capelli e colpendola alla testa con il palo della flebo, mentre l’altra, intervenuta per difenderla, è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: denuncia - infermiere
L’infermiere offeso a Cesena, scritta omofoba sull’armadietto: scatta la denuncia contro ignoti
Infermiere 'galoppino' denuncia il sistema penitenziario: "In carcere protetto dai detenuti e non dalla penitenziaria"
La denuncia di Nursing up: «Infermiere aggredito al Pronto soccorso di Borgo Roma»
Vittoria, infermiere aggredito al Pronto Soccorso, la denuncia dell'UGL: "La misura è colma" Cosa è successo https://qds.it/vittoria-infermiere-aggredito-pronto-soccorso-denuncia-ugl/ - facebook.com Vai su Facebook
Un infermiere è stato brutalmente aggredito riportando la frattura di un arto, feriti anche una guardia giurata e un medico - X Vai su X
L’infermiere offeso a Cesena, scritta omofoba sull’armadietto: scatta la denuncia contro ignoti - Cesena, 25 settembre 2025 – Quelle scritte, quell’atto di odio gratuito su quell’armadietto dell’ospedale Bufalini, ora si sono trasformate in una denuncia concreta, redatta dalla polizia e depositata ... Come scrive ilrestodelcarlino.it