La denuncia delle figlie di Ferdinando morto in ospedale | Lasciato ore su una barella nessuno lo aiutava

Ferdinando Minonne, 87 anni, residente a Campi Salentina (Lecce) è morto il 12 settembre nell'ospedale di Copertino dopo una settimana di sofferenze. Le figlie hanno denunciato quanto accaduto in un esposto, perché ci sarebbero state molte negligenze da parte degli operatori medici negli ultimi giorni di vita del padre, che intanto continuava a vomitare liquido nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le figlie di Ferdinando Minonne, un 87enne di Campi Salentina (in provincia di Lecce), hanno presentato una denuncia dopo il decesso del padre, rimandato a casa dai medici del Fazzi e poi morto in ospedale a Copertino

