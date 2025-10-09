La dedica di Andrea D’Alessio alla mamma Anna Tatangelo | Sei sempre tu la sola Il video è tenerissimo

“Per me sei sempre tu la sola”: è questa la dedica, tenerissima, fatta da Andrea D’Alessio a mamma Anna Tatangelo. Il video, pubblicato su TikTok, ha commosso i fan della cantante, mostrando, ancora una volta, il profondo legame fra madre e figlio. Il video di Andrea D’Alessio per Anna Tatangelo. Classe 2010, Andrea D’Alessio è nato dall’amore fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Una storia importante, durata oltre dieci anni, e terminata nel 2020. Oggi Gigi D’Alessio è legato a Denise Esposito, da cui ha avuto due figli, mentre la Tatangelo presto diventerà mamma di una bambina, frutto del legame con Giacomo Buttaroni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La dedica di Andrea D’Alessio alla mamma Anna Tatangelo: “Sei sempre tu la sola”. Il video è tenerissimo

