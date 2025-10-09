La data del cuore Il piccolo teatro festeggia 30 anni
Il teatro sperimentale di Federico Barsanti (nella foto) compie 30 anni. Il traguardo si festeggia con corsi e spettacoli. Il Piccolo Teatro Sperimentale apre con il botto la stagione. Le sedi sono a Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio, Lido di Camaiore, Massarosa, Massa. Il Piccolo Teatro Sperimentale inaugura questo mese la stagione dei corsi di recitazione in un anno speciale: il trentennale della direzione artistica di Federico Barsanti, affidatagli nel 1995 da Raffaella Panichi, attrice del Piccolo Teatro di Milano e Accademia Silvio D’Amico. In questi anni Barsanti ha formato artisti che si sono affermati nel circuito nazionale e internazionale utilizzando una pedagogia fondata sul principio che per fare teatro non si parte dal teatro, ma dalla persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
