La data del cuore Il piccolo teatro festeggia 30 anni

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il teatro sperimentale di Federico Barsanti (nella foto) compie 30 anni. Il traguardo si festeggia con corsi e spettacoli. Il Piccolo Teatro Sperimentale apre con il botto la stagione. Le sedi sono a Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio, Lido di Camaiore, Massarosa, Massa. Il Piccolo Teatro Sperimentale inaugura questo mese la stagione dei corsi di recitazione in un anno speciale: il trentennale della direzione artistica di Federico Barsanti, affidatagli nel 1995 da Raffaella Panichi, attrice del Piccolo Teatro di Milano e Accademia Silvio D’Amico. In questi anni Barsanti ha formato artisti che si sono affermati nel circuito nazionale e internazionale utilizzando una pedagogia fondata sul principio che per fare teatro non si parte dal teatro, ma dalla persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la data del cuore il piccolo teatro festeggia 30 anni

© Lanazione.it - La data del cuore. Il piccolo teatro festeggia 30 anni

In questa notizia si parla di: data - cuore

In Trentino nascerà Intacture, un data center nel cuore di una miniera

In Trentino nascerà Intacture, un data center nel cuore di una miniera

Quando torna La notte del cuore su Canale 5: ora c’è la data ufficiale

data cuore piccolo teatroLa data del cuore. Il piccolo teatro festeggia 30 anni - Dal 1995 Federico Barsanti è il direttore artistico della struttura: "Insegnare per me è una vocazione". Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Data Cuore Piccolo Teatro