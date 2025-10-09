La danza disciplina che abbraccia talento e bellezza
TENDENZE. La danza è «una disciplina che ti permette di sopravvivere», diceva il maestro Boris Kniaseff alla sua allieva. È il suggestivo filo conduttore della «Ballerina» (Einaudi), il nuovo romanzo di Patrick Modiano, in cui ogni passo diventa un modo di abitare la memoria.?. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: danza - disciplina
Roberto Bolle ai giovani: “Nella danza valori etici, forma fisica e disciplina”
L’eleganza della danza, la forza e la resistenza del nuoto Questo è il nuoto sincronizzato, la disciplina in cui la grazia incontra la forza della squadra e della resistenza dell’acqua. Stadio del Nuoto, nel suo ventaglio offre anche questa disciplina Passa in - facebook.com Vai su Facebook
La danza, disciplina che abbraccia talento e bellezza - La danza è «una disciplina che ti permette di sopravvivere», diceva il maestro Boris Kniaseff alla sua allieva. Da ecodibergamo.it
Ludovica Di Buò talento della danza: ora l’accademia di Roma - Ludovica Di Buò, 18 anni, ammessa all'Accademia Nazionale di Danza di Roma dopo una selezione competitiva. Riporta ilrestodelcarlino.it