TENDENZE. La danza è «una disciplina che ti permette di sopravvivere», diceva il maestro Boris Kniaseff alla sua allieva. È il suggestivo filo conduttore della «Ballerina» (Einaudi), il nuovo romanzo di Patrick Modiano, in cui ogni passo diventa un modo di abitare la memoria.?. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Roberto Bolle ai giovani: “Nella danza valori etici, forma fisica e disciplina”

La danza, disciplina che abbraccia talento e bellezza - La danza è «una disciplina che ti permette di sopravvivere», diceva il maestro Boris Kniaseff alla sua allieva.

Ludovica Di Buò talento della danza: ora l’accademia di Roma - Ludovica Di Buò, 18 anni, ammessa all'Accademia Nazionale di Danza di Roma dopo una selezione competitiva. Riporta ilrestodelcarlino.it

