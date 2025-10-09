La cultura come ponte A Real Collegio via a Lubec Premiato il maestro Pizzi
di Giulia Prete LUCCA È ufficialmente iniziata al Real Collegio di Lucca la 21ª edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, quest’anno dedicata al tema " Ponti di cultura ". La manifestazione, promossa da Promo PA Fondazione, rappresenta un punto di riferimento nazionale per il confronto tra istituzioni, enti culturali, amministrazioni e imprese sui temi dell’ innovazione, della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale. La giornata inaugurale si è aperta con il benvenuto del presidente di Promo PA Fondazione, Gaetano Scognamiglio, che ha sottolineato come LuBeC, giunta ormai alla sua ventunesima edizione, continui a essere un luogo di incontro e progettualità per costruire nuove sinergie tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: cultura - ponte
Ancona ospita la 1a edizione di "AdriaFest": un ponte tra cultura e radici
Il filo rosso della “Cultura del No”: dall’autosole al ponte sullo stretto
Dimmi La Verità | Rico: «Le disfatte della sinistra: cultura, magistratura e Ponte sullo Stretto»
Lubec, Russo (MiC): Cultura ponte che unisce e rafforza legami creando valore condiviso @MiC_Italia @Lubec4Cult - X Vai su X
Un ponte di pace, memoria e cultura Il Comune di Fossacesia ha partecipato con orgoglio alla 32ª edizione di “Amico Rom”, una manifestazione che rappresenta un messaggio forte contro ogni forma di discriminazione e un inno all’arte come linguaggio u - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata con un evento su cultura e welfare l’undicesima edizione di LuBec al Real Collegio - Fino a domani (9 ottobre) in programa convegni, laboratori e dibattiti per lo sviluppo e innovazione socio- Segnala luccaindiretta.it
Ponti di Cultura: a Lucca torna LuBeC, laboratorio nazionale per l’innovazione culturale - L’8 e 9 ottobre 2025 il Real Collegio di Lucca ospita la XXI edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, dedicata al tema “Ponti di Cultura”: un’occasione per riflettere sul ruolo della cultura come str ... Secondo msn.com