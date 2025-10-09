La cultura come ponte A Real Collegio via a Lubec Premiato il maestro Pizzi

di Giulia Prete LUCCA È ufficialmente iniziata al Real Collegio di Lucca la 21ª edizione di LuBeC – Lucca Beni Culturali, quest’anno dedicata al tema " Ponti di cultura ". La manifestazione, promossa da Promo PA Fondazione, rappresenta un punto di riferimento nazionale per il confronto tra istituzioni, enti culturali, amministrazioni e imprese sui temi dell’ innovazione, della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale. La giornata inaugurale si è aperta con il benvenuto del presidente di Promo PA Fondazione, Gaetano Scognamiglio, che ha sottolineato come LuBeC, giunta ormai alla sua ventunesima edizione, continui a essere un luogo di incontro e progettualità per costruire nuove sinergie tra pubblico e privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it