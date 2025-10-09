La Costituzione spiegata male capita bene

Padovaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parlerà di Costituzione e non solo, nella serata spettacolo che il Senatore Manuel Vescovi terrà venerdì 10 ottobre alle 21, al Teatro Don Bosco di via S. Camillo De Lellis 4 Padova. Tutto parte dal volume “La Costituzione spiegata male, capita bene” di cui Vescovi è autore, uno spunto che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: costituzione - spiegata

Cerca Video su questo argomento: Costituzione Spiegata Male Capita