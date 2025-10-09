La costanza negli allenamenti è il vero segreto dei grandi risultati sportivi
. Lo dicono gli atleti, i coach e chiunque abbia trasformato il fitness in uno stile di vita. Eppure, anche i più motivati lo sanno bene: ci sono giorni in cui allenarsi sembra una battaglia contro la propria vocina interiore, quella che trova sempre una buona scusa per rimandare. La verità è che capita a tutti (sì, proprio a tutti ) di non avere sempre voglia di muoversi. Non è mancanza di forza di volontà: è che costruire una routine di fitness stabile è spesso più difficile che iniziare a fare sport. L’idea di mantenere un impegno per mesi o anni spaventa più dell’allenamento stesso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
