La Costa d’Amalfi vince gli Oscar del turismo italiano | è la meta più amata dagli stranieri
La Costa d’Amalfi vince gli Oscar del turismo italiano come destinazione più amata dagli stranieri in vacanza in Italia, seguita dal Chianti in Toscana e il lago di Como. Il riconoscimento è stato consegnato al Distretto Turistico Costa d’Amalfi nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre, nel corso della decima edizione premio Italia Destinazione Digitale 2025, considerato a tutti gli effetti l’Oscar del turismo italiano, che celebra le destinazioni e le regioni con le migliori performance online. A ritirare il premio assegnato da The Data Travel Appeal Company è stato il presidente Andrea Ferraioli, alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: costa - amalfi
