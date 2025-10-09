Firenze, 9 ottobre 2025 – Studentesse, sportive, attiviste, casalinghe, pensionate, insegnanti e docenti universitarie ma anche parlamentari, assessore e consigliere comunali. L’universo femminile alle prossime elezioni regionali è ben rappresentato, però è ancora in minoranza. Tra i candidati a governatore Antonella Bundu sfida Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, per i 40 scranni del consiglio regionale, tra gli oltre 700 candidati, sono in corsa 362 uomini e 347 donne. La differenza si nota soprattutto nelle liste del Movimento 5 Stelle dove le donne sono appena 20 (contro 28 uomini). Tra i nomi forti spicca la capogruppo uscente nell’assemblea legislativa della Toscana, Irene Galletti, che grazie alla deroga concessa dal Consiglio nazionale del M5s, correrà per il terzo mandato, candidata in tre collegi: Massa Carrara, Lucca, Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La corsa elettorale delle donne. Regione, tra i candidati parità solo sfiorata