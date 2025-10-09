La corsa elettorale delle donne Regione tra i candidati parità solo sfiorata
Firenze, 9 ottobre 2025 – Studentesse, sportive, attiviste, casalinghe, pensionate, insegnanti e docenti universitarie ma anche parlamentari, assessore e consigliere comunali. L’universo femminile alle prossime elezioni regionali è ben rappresentato, però è ancora in minoranza. Tra i candidati a governatore Antonella Bundu sfida Eugenio Giani e Alessandro Tomasi, per i 40 scranni del consiglio regionale, tra gli oltre 700 candidati, sono in corsa 362 uomini e 347 donne. La differenza si nota soprattutto nelle liste del Movimento 5 Stelle dove le donne sono appena 20 (contro 28 uomini). Tra i nomi forti spicca la capogruppo uscente nell’assemblea legislativa della Toscana, Irene Galletti, che grazie alla deroga concessa dal Consiglio nazionale del M5s, correrà per il terzo mandato, candidata in tre collegi: Massa Carrara, Lucca, Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corsa - elettorale
Texas, passa il “gerrymander” dei Repubblicani e esplode la corsa agli armamenti elettorale
Tridico: “Attacchi politici su Di Cesare nella corsa elettorale calabrese”
Giglioli (Avs): “La campagna elettorale non è solo corsa ai voti ma occasione per costruire comunità” - facebook.com Vai su Facebook
Corsa alla Regione, ecco il confronto finale tra i tre candidati. Ecco il dibattito integrale tra Occhiuto, Tridico e Toscano durante la nostra tribuna elettorale. Guarda il confronto integrale: - X Vai su X
Tutti i numeri del nuovo Consiglio regionale, 18 volti nuovi e sette donne: è corsa al “supplente” - Sono tanti i numeri che restano sotto i riflettori a poche ore dalla chiusura delle urne che hanno riconfermato Roberto Occhiuto alla ... Scrive lametino.it
Regionali in Calabria: come funziona la legge elettorale - Al via le elezioni regionali in Calabria, un governatore e trenta consiglieri da eleggere: ecco come funziona la legge elettorale ... Come scrive quotidianodelsud.it