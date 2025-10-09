La Correggese passa il turno ai tiri di rigore
CORREGGESE 5 IMOLESE 3 (dopo i calci di rigore, tempi reg. 1-1) CORREGGESE: (3-5-2) Narduzzo; Gualdi, Carini, Panizzi; (29’ st Ferraresi), Ghizzardi (17’ st Arrondini), Calì, Squarzoni, Puglisi, (29’ st Errichiello), Truzzi; Cappelluzzo (31’ st Pampaloni), Berni (17’ st Ognibene). A disp. Mantini, Incerti, Vezzadini, Papiernik. All. Domizzi. IMOLESE: (4-3-1-2) Cipi; Nistor, De Chiara, Vasconcellos (24’ st Serra), Cocchi; Ayri, Dragoi (33’ st Capozzi), Macario (33’ st Mwape); Troiano; Accursi (17’ st Giovannini), Leveh (20’ st Rizzi). A disp. Ferretti, Bellucci, Benincasa, Bredic. All. Potepan. Arbitro: Norci di Arezzo (Yu di Treviso e Pretto di Vicenza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La squadra di Domizzi passa al secondo turno di Coppa Italia. La Correggese in 10 rimonta il Cittadella e vince ai rigori
La Correggese passa il turno in Coppa Italia superando l'Imolese 5-3 ai rigori. Restiamo in attesa di scoprire chi affronteremo ai sedicesimi di finale che sarà contro la vincente tra Prato - Aquila Montevarchi.