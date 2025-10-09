La contrattazione Integrativa d’istituto e il fondo MOF | novità e normativa con risoluzione di casi concreti LIVE oggi

Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo La contrattazione Integrativa d’istituto e il fondo MOF: novità e normativa, con risoluzione di casi concreti Il webinar è pensato per offrire a Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi un quadro chiaro . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it