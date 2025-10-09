La contrattazione Integrativa d’istituto e il fondo MOF | novità e normativa con risoluzione di casi concreti LIVE oggi
Orizzonte Scuola Plus, in collaborazione con So.Ge.S srl, presenta il webinar di approfondimento per DS, DSGA, segreteria e personale amministrativo La contrattazione Integrativa d’istituto e il fondo MOF: novità e normativa, con risoluzione di casi concreti Il webinar è pensato per offrire a Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi un quadro chiaro . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: contrattazione - integrativa
Contrattazione integrativa, boom nella scuola: oltre il 90% (10% in più rispetto al 2023). I dati del rapporto ARAN
Rinnovo contratto scuola, Aran presenta nuova bozza di testo. lavoro agile e contrattazione integrativa tra le novità. Nuova riunione il 9 ottobre
L’Aran ha pubblicato il suo dodicesimo Rapporto sul monitoraggio della contrattazione integrativa nel lavoro pubblico che analizza l'attività negoziale nelle sedi di contrattazione integrativa ed offre una panoramica dettagliata e un'analisi comparativa dei dati. I - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicato il nuovo numero di AranComunica di settembre 2025: risultati del monitoraggio della contrattazione integrativa nella PA e calendario dell’attività negoziale relativa al rinnovo dei CCNL https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45 - X Vai su X
Contrattazione decentrata. Modello dinamico ma troppi vincoli - La contrattazione decentrata è un modello dinamico ma ha troppi vincoli. Si legge su giornaleadige.it
Contratti integrativi: 1 su 2 migliora lo stipendio dei dipendenti pubblici - La contrattazione di secondo livello muove indennità, premi per le prestazioni e altri ... Scrive ilmessaggero.it